População do Chouto protesta contra instalação de parque eólico à volta das povoações

Para a instalação será sacrificada uma grande área florestal do Chouto e de outras freguesias do concelho da Chamusca, situação que está a preocupar a população.

A população do Chouto realizou uma reunião no salão de convívio da aldeia para discutir a instalação de um parque eólico, que irá rodear não só o Chouto, mas também outras localidades do concelho da Chamusca. A reunião realizou-se no dia 1 de Fevereiro e teve como objectivo ouvir as preocupações de todos e informar melhor a população sobre a situação. Para além dos riscos ambientais que um projecto como este acarreta, os habitantes do Chouto demonstraram a sua preocupação com a proximidade do parque eólico das povoações, estando planeado as eólicas ficarem a menos de um quilómetro da aldeia, o que pode constituir um risco para a saúde pública, referem.

Helena Faria Leal organizou o encontro e, em conversa com O MIRANTE, que marcou presença na iniciativa, explicou que, apesar de ser importante investir em energia verde, esta não deve estar “em cima das aldeias” e prejudicar a saúde das pessoas e o bem-estar da biodiversidade. A popular critica o facto das empresas construírem os parques eólicos e fotovoltaicos em cima das povoações para “poupar dinheiro”, sem se realmente preocuparem com as consequências a “longo prazo” que o funcionamento dos mesmos podem ter na população e no meio ambiente.

Ao longo do encontro foram partilhadas diferentes opiniões sobre o impacto que o projecto poderá ter no Chouto. Rui Cruz, que trabalha no parque eólico de Serra de Aire, deu informações específicas sobre o modo como estes projectos são desenvolvidos; Isabel Ramos e Maria da Graça Fonseca, do Observatório da Paisagem da Charneca, já têm alguma experiência com este tipo de situações e ajudaram a organizar a discussão. Uma das populares mais interventivas foi a professora universitária Isabel Dias, que partilhou a sua apreensão com o impacto que o parque eólico pode ter na fauna e flora do Chouto e também na própria imagem negativa que este empreendimento poderá ter na freguesia. “O Chouto já é uma aldeia pequena e com este parque tão perto das casas e da povoação, muitas pessoas com certeza irão pensar duas vezes em adquirir aqui casa e construir aqui a sua vida, então o impacto negativo que este projecto pode ter é preocupante”, alertou.

À medida que foram discutidas possíveis soluções de como lidar com a situação e também o que os habitantes poderiam fazer para que a Endesa ouça as suas consternações, foi combinado entre todos os habitantes redigir uma lista de exigências e contra-partidas à Endesa, como o maior afastamento das eólicas da aldeia ou a diminuição do número de ventoinhas instaladas. Entretanto já reuniram com a empresa, mas as suas reivindicações não foram tidas em conta, referiu Helena Faria a O MIRANTE.