Vandalismo em espaços públicos causa indignação em Ferreira do Zêzere

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere manifestou a sua preocupação e repúdio face aos recentes actos de vandalismo que causaram danos no campo de futebol sintético da Quinta do Adro e no parque de merendas, O município informou que foi destruído um grelhador no parque de merendas e que há sinais claros de circulação indevida de motociclos no campo sintético, assim como de danos nas redes das balizas do campo. Classifica ainda como preocupante a quantidade de lixo deixada nesses espaços de lazer.

Em comunicado, o município revela que a situação já foi comunicada às autoridades competentes e que, face a esses comportamentos de falta de civismo, pondera restringir o acesso a esses locais, algo que é contrário à sua vontade. “A autarquia tem vindo a investir na melhoria dos espaços públicos, por forma a promover o bem-estar da comunidade, pelo que o presidente da câmara municipal, Bruno Gomes, reitera que o desgaste dos espaços por boa utilização é natural, mas que o vandalismo é condenável, punível por lei e prejudicial a todos”, lê-se.

A autarquia considera que é correcto disponibilizar os espaços municipais, “em vez de os manter fechados à chave e disponíveis apenas para alguns”, até porque, mesmo sem utilização, os espaços também se degradam. E vinca que a consciência da importância de preservar os espaços públicos tem de começar em casa, apelando à participação cívica de todos e incentivando à denúncia de comportamentos que comprometam os espaços comunitários.