Aulas de Educação Física na Escola Gualdim Pais em discussão na Câmara de Tomar

A vereadora com o pelouro da Educação na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes (PS), acusou a vereadora Lurdes Fernandes (PSD) de lançar insinuações falsas sobre a alegada falta de espaços para os alunos da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais terem aulas de Educação Física, devido às obras em curso no estabelecimento de ensino.

Depois de na reunião de câmara anterior a vereadora da oposição ter alertado para essa situação, o tema voltou a ser abordado na mais recente sessão camarária. Filipa Fernandes informou que contactou a coordenação da escola no sentido de esclarecer a situação e que a resposta que recebeu foi que nunca nenhuma aula deixou de ser dada por falta de espaços. Já Lurdes Fernandes negou ter proferido insinuações que não correspondem à verdade, referindo que apenas foi porta-voz de queixas que lhe foram reportadas.

Filipa Fernandes referiu que, na resposta que recebeu da coordenação do estabelecimento de ensino, foram elencados os diversos espaços que têm sido utilizados pelos professores para a prática da disciplina, a saber: campo de futebol da Nabância, Estádio Municipal António Fortes, campo de basquetebol e musculação perto do Estádio Municipal, Ginásio Clube de Tomar, Complexo Desportivo Municipal de Tomar, Mata Nacional dos Sete Montes e, futuramente, a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

A vereadora da Educação esclareceu ainda que todo o processo foi conduzido em articulação entre o município, o agrupamento escolar e a coordenação da escola. “Acho de mau tom que venha para aqui colocar insinuações falsas, que não correspondem à verdade. O que quero esclarecer é que todos os esforços são feitos pelo agrupamento e pelo município para que nada falte a estas crianças. Como podemos ver, os espaços são diversos para a prática de Educação Física”, sublinhou Filipa Fernandes, que é também vice-presidente da câmara.

Na resposta, Lurdes Fernandes (PSD), refutou as acusações e negou que tivesse produzido insinuações falsas. Acrescentou que o que disse é que as aulas não tinham acontecido nas devidas condições, porque em dias de chuva as crianças estavam limitadas na prática e os professores no programa lectivo que está definido.