Coruche desencalha campinas e lança nova geração de bicicletas partilhadas

Depois de um longo período em que as bicicletas de uso partilhado estiveram guardadas num pavilhão, a Câmara Municipal de Coruche lançou finalmente o novo sistema de partilha denominado Campinas. O sistema está “mais moderno e robusto” e tem o objectivo de promover a mobilidade ciclável, reduzir as emissões de poluentes e incentivar a actividade física. “Esta aposta nas bicicletas partilhadas está directamente ligada à promoção da mobilidade ciclável. Trata-se da segunda geração de bicicletas partilhadas, e desta vez expandimos o sistema para Vila Nova da Erra. Queremos fomentar a utilização de bicicletas nos principais espaços públicos da região”, explicou à Lusa a vereadora Susana Cruz.

Segundo um comunicado da autarquia, as novas bicicletas eléctricas são mais resistentes, garantindo maior durabilidade face a danos ou uso inadequado. Com uma velocidade máxima de 25 km/h e assistidas por motor eléctrico, estas bicicletas contam ainda com uma bateria que oferece uma autonomia mínima de 45 quilómetros e um indicador de nível de carga, características que asseguram “uma utilização prática e eficiente para todos os utilizadores”.

As estações de partilha estão localizadas em vários pontos-chave do município: no posto de turismo (com um totem e 12 docas), nos Paços do Concelho (um totem e oito docas), no terminal rodoviário (um totem e 10 docas), nas piscinas municipais (um totem e 10 docas) e junto ao Centro Escolar da Erra (um totem e oito docas). No total, Coruche passa a dispor de 48 docas distribuídas por cinco estações e 25 novas bicicletas eléctricas, cobrindo o perímetro urbano de Coruche e Erra. O horário de funcionamento varia consoante a estação do ano: no Inverno, as bicicletas estão disponíveis das 08h00 às 20h00, enquanto no Verão o serviço opera das 06h00 às 22h00.

O projecto foi financiado pelo programa Alentejo 2020, no âmbito do anterior quadro comunitário, com um investimento de cerca de 190 mil euros. “Já tivemos uma primeira fase deste projecto, e o feedback foi muito positivo, tanto da população local como dos visitantes. Esta segunda geração aproveita o sistema de docas já existente”, afirmou Susana Cruz. A utilização do serviço está disponível de segunda-feira a domingo, com um período máximo de utilização contínua de duas horas. É necessário realizar um pré-registo online através da aplicação Campinas. As subscrições estão disponíveis em várias modalidades: diária por dois euros; semanal por cinco euros; mensal por 15 euros; ou anual com acesso ilimitado por 25 euros.