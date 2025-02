Escola da Chasa recebeu obras para minorar problemas até intervenção de fundo

A Escola Básica Nº4 da Chasa, em Alverca, que tem mais de quatro décadas de uso sofreu pequenos trabalhos de reparação nas últimas férias escolares, promovidos pelo município de Vila Franca de Xira, depois dos encarregados de educação lamentarem o seu estado de degradação e de uma inundação no ano passado ter obrigado as crianças a ir para casa.

Foram, segundo o município, reparados os problemas que geravam infiltrações nas salas e realizados outros pequenos trabalhos de manutenção. Sendo que a escola da Chasa continua a estar na lista de prioridades do município para sofrer uma intervenção de fundo, como já explicara Fernando Paulo Ferreira, presidente do município. O autarca lembrou, em reunião do executivo, que a câmara tem hoje meia centena de estabelecimentos de ensino ao seu cuidado e que a escola da Chasa será uma das próximas prioridades. Diz que as intervenções feitas na escola têm sido sempre articuladas com a associação de pais e a direcção da escola.

As queixas do que se estava a passar na escola da Chasa, recorde-se, partiram de vários pais depois de a 7 de Junho do ano passado chuvas fortes terem inundado duas salas da escola e obrigado as crianças a ir para casa. A situação também provocou danos adicionais no tecto e no piso que, já por si, estava demasiado velho.

A somar às queixas está a falta de um pavilhão desportivo para as crianças poderem praticar desporto. Actualmente a EB nº4 da Chasa é a única do Agrupamento Pedro Jacques Magalhães que não possui este equipamento. “A falta de instalações desportivas adequadas não só impede a realização de actividades físicas regulares, principalmente no Inverno, como também reduz as oportunidades de eventos desportivos e de promoção da saúde na escola”, consideram os pais.