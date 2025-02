As nutricionistas Catarina Soares e Rute Espanhol no primeiro dia de funcionamento do renovado refeitório

Escola do Porto Alto arranca novo semestre com refeitório remodelado

O projecto de remodelação dos refeitórios escolares do concelho de Benavente chegou à fase de conclusão e a cantina reabriu a 3 de Fevereiro, na Escola Básica 2,3 do Porto Alto. O refeitório é agora um espaço mais moderno, confortável e apelativo. Após intervenções bem-sucedidas nas escolas C+S Duarte Lopes, em Benavente, e João Fernandes Pratas, em Samora Correia, a iniciativa proporcionou uma nova experiência dos estudantes durante as refeições escolares.

O R23, designação dada ao projecto comum nas três escolas, aposta na requalificação dos refeitórios, não apenas a nível estético mas também na melhoria da qualidade das refeições servidas, alinhando-as com as necessidades nutricionais dos alunos e as expectativas dos encarregados de educação.