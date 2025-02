Mais de 600 alunos das escolas de Abrantes vão visitar a Futurália

O município de Abrantes vai apoiar a visita à Futurália a realizar por 673 alunos dos 9º e 12º anos de escolaridade, oriundos dos Agrupamentos de Escolas 1 e 2 e da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA), para contactarem com a maior feira de educação e formação que se realiza em Portugal, atraindo todos os anos milhares de alunos, professores e famílias. O evento dedicado à educação, formação e orientação educativa, que vai decorrer em Lisboa entre 26 e 29 de Março, conta com a presença de diversas instituições nacionais e de outros países que apresentam suas ofertas em cursos e formação para jovens, adultos e profissionais, cursos universitários, formação profissional, cursos no exterior, mestrados e cursos de pós-graduação e empresas de recrutamento.

A deslocação tem como objectivo promover a oportunidade de recolha de informação que permita aos alunos decidir e planear os seus percursos formativos e profissionais, bem como, demonstrar a importância da educação e formação para o desenvolvimento e sucesso profissional. Na reunião do executivo, realizada no dia 31 de Janeiro, foi aprovada, por unanimidade, a despesa no montante de 3.365 euros no âmbito da aquisição de bilhetes. A colaboração do município inclui também o aluguer do transporte ferroviário.