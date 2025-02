Matança de gatos no CRO de Vila Franca de Xira continua sem suspeitos identificados

Investigação está nas mãos do Ministério Público e o município confirma que já enviou as autópsias aos cadáveres dos animais para aquele organismo. Até agora o crime continua a ser um mistério mas não se exclui erro humano.

Os relatórios das autópsias realizadas aos cadáveres dos gatos encontrados mortos no gatil do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Vila Franca de Xira já foram remetidas pelo município ao Ministério Público, entidade que está a investigar o caso.

Isto na sequência da queixa-crime apresentada pelo município, depois de 16 gatos terem sido encontrados mortos na manhã de domingo, 28 de Setembro de 2024, dentro das instalações, num crime misterioso que até agora continua sem suspeitos identificados mas onde não está totalmente descartada a possibilidade de erro humano.

“Não podemos avançar muita informação nesta altura porque o Ministério Público ainda está a investigar”, justificou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião do executivo. O autarca respondia aos vereadores da CDU e do Chega, que quiseram saber o ponto de situação da matança que chocou a comunidade e levou mesmo a vereadora com o pelouro da saúde animal a descrever o que aconteceu como “acto terrorista”.

