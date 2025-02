Azambuja distribui 65 mil euros pelas IPSS do concelho

Município aprovou apoio anual global, no montante de 65.220 euros, a distribuir pelas instituições do concelho.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, na reunião de 11 de Fevereiro, um conjunto de apoios financeiros anuais, no montante global de 65.220 euros, às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A medida, refere o município presidido por Silvino Lúcio, “é praticada numa óptica de desenvolvimento local e com o objectivo de apoiar as instituições do sector social que promovem a qualidade vida, designadamente dos grupos sociais mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência”.

Cada IPSS recebe 1.500 euros de valor base, acrescidos de 15 euros por cada utente das diversas valências (com um valor mínimo de 1.500 euros). Feitas as contas, segundo a autarquia, a Associação Nossa Senhora do Paraíso recebe 4.500 euros, a Casa do Pombal “A Mãe”, 3.500 euros, a Casa do Povo de Manique do Intendente, 4.000 euros, a CERCI Flor da Vida, 6.590 euros, o Centro Social Paroquial de Alcoentre, 4.000 euros, o Centro Social Paroquial de Aveiras de Baixo , 5.500 euros, o Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima, 11.420 euros, o Centro Social Paroquial de Azambuja, 13.405 euros, o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Azambuja, 1.500 euros e a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, 10.805 euros.