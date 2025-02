Câmara de Tomar chega a acordo e garante acesso da população à praia fluvial de Alverangel

A Câmara Municipal de Tomar chegou a acordo com os proprietários dos terrenos que dão acesso à praia fluvial de Alverangel, cortados desde Junho por uma vedação, investindo o município num acesso mais afastado da habitação privada. “A solução foi encontrada há algum tempo, em diálogo com os proprietários, comigo e com o apoio dos serviços, e a solução possível, para um espaço muito exíguo onde duas viaturas têm dificuldade em se cruzar, requer obra e o lançar de uma empreitada que pretende criar as condições para que as pessoas de Alverangel, e não só, possam continuar a aceder àquela praia fluvial”, disse à Lusa o presidente do município, Hugo Cristóvão.

O autarca referiu ainda que o acordo inclui o acesso por um caminho em que parte é público e parte é de domínio privado, tendo os proprietários do terreno dado o seu consentimento à passagem da população e de turistas desde que a sua casa fique resguardada em termos de privacidade. “Será sempre um acesso limitado, porque as condições físicas no local e o acesso ao rio é muito exíguo, mas o que vamos fazer é melhorar o acesso pedonal, desviando ligeiramente uma parte do percurso do terreno da habitação, criando escadas e rampas, e a outra parte será feita pelo mesmo caminho que se fazia e até onde será possível parquear viaturas e fazer inversão de marcha”, detalhou o autarca.

Recorde-se que a colocação de uma vedação cortou em Junho de 2024 o acesso à praia fluvial de Alverangel, que se fazia por um terreno privado, o que gerou protestos e apelos da população ao presidente do município para intervir. Moradores da freguesia de São Pedro, onde se situa a praia fluvial, em plena albufeira de Castelo do Bode, não se conformaram com a colocação de um portão por parte do proprietário do terreno para vedar a passagem pelo local e criaram uma petição pública “contra o encerramento do acesso”, dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Tomar, tendo recolhido mais de 500 assinaturas.

Na petição, em que se lê “a praia é nossa há mais de 50 anos”, os signatários referem que o local é procurado “por aqueles que gostam de um ambiente sereno e tranquilo, de alta qualidade”, sendo “um dos recantos mais aprazíveis da albufeira de Castelo do Bode”. É ainda referido que “a praia fluvial de Alverangel está identificada como tal pelos Ministérios da Defesa Nacional e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território”, mas “tem agora o acesso fechado com uma corrente e todos os banhistas têm sido expulsos e afastados pelos novos proprietários”.