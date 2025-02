Chamusca vai ter mais camas para Cuidados Continuados no antigo centro de saúde

O edifício onde funcionava o Centro de Saúde da Chamusca, que foi deslocado para a zona alta da vila, vai acolher mais 14 camas da Unidade de Cuidados Continuados (UCC), gerida pela Santa Casa da Misericórdia da Chamusca. O provedor da instituição, Nuno Castelão, avançou em primeira mão a O MIRANTE que a unidade vai passar a poder receber também pacientes de curta duração, numa tipologia designada como Unidades de Convalescença.

“É uma realidade que muito nos orgulha, uma vez que vamos passar a ter as três tipologias na nossa Unidade de Cuidados Continuados. O projecto está na fase final para depois podermos lançar o concurso para a realização das intervenções. Mas posso adiantar-lhe que o financiamento já está garantido”, afirmou Nuno Castelão ao nosso jornal.

Recorde-se que actualmente os pacientes da Unidade de Cuidados Continuados da Chamusca são de média e longa duração e apresentam patologias diversas, principalmente relacionadas com AVC (acidente vascular cerebral) e fracturas do colo do fémur. A unidade acolhe também vários casos sociais. Uma das críticas que têm sido realizadas por vários responsáveis e trabalhadores das UCC prende-se com a actuação do Estado na rede, principalmente relativo à falta de investimento que pode inviabilizar o funcionamento das instituições. Nos últimos 15 anos os sucessivos Governos pouco ou nada fizeram para que as UCC consigam lidar com os custos que aumentam de ano para ano, afirmam.

A UCC da Chamusca é composta por uma equipa de meia centena de pessoas que, há 15 anos, iniciou um projecto que recebe cerca de uma centena de doentes por ano.

Misericórdia ainda não recebeu as chaves

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca afirmou em reunião camarária que a Unidade Local de Saúde da Lezíria ainda não entregou as chaves do antigo centro de saúde à Misericórdia, proprietária do edifício. Segundo Paulo Queimado (PS) a unidade tem estado a realizar a higienização do espaço e dos materiais. Nuno Castelão confirma a situação, mas diz que nos próximos dias as chaves vão ser todas entregues, salientando que ninguém está em incumprimento porque o imóvel não tem sido preciso.