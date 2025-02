Projecto Sorrisos (Con)Sentidos leva saúde oral às escolas de Ferreira do Zêzere

Os Centros Escolares de Areias e Ferreira do Zêzere receberam mais uma iniciativa do Projecto Sorrisos (Con)Sentidos, dirigido às crianças do ensino pré-escolar do concelho. Esta acção abrangeu cerca de 190 crianças, incluindo alunos dos centros escolares e da Santa Casa da Misericórdia local.

O programa, resultado de uma parceria entre o município de Ferreira do Zêzere e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), tem como principal objectivo promover a saúde oral desde a infância. Inclui acções de sensibilização, rastreios dentários, diagnósticos e encaminhamento para consultas gratuitas de medicina dentária, além da distribuição de materiais de higiene oral e prevenção.

Nesta sessão, as crianças tiveram a oportunidade de aprender mais sobre cuidados com a saúde oral com o apoio de uma equipa especializada, composta por médicas dentistas, terapeutas da fala e nutricionistas. Com actividades interactivas e pedagógicas, a acção reforçou a importância de hábitos saudáveis desde cedo, contribuindo para sorrisos mais saudáveis e felizes.