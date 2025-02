Voto de pesar em Vila Franca de Xira pela morte de Francisco Araújo

O município de Vila Franca de Xira aprovou um voto de pesar e fez um minuto de silêncio na reunião de câmara de quarta-feira, 12 de Fevereiro, pela morte de Francisco Araújo, considerado por muitos como um dos melhores mecânicos de bicicletas do mundo e confidente de nomes grandes da modalidade como Joaquim Agostinho.

Vivia em Alverca e morreu aos 90 anos. Já tinha sido agraciado com o prémio carreira pelo município de Vila Franca de Xira em 2016 e é considerado como uma figura incontornável do ciclismo em Portugal. Acompanhou muitos dos maiores ciclistas do pelotão nacional e a Federação Portuguesa de Ciclismo já manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento de uma figura incontornável do ciclismo nacional.