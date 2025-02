Abrantes com mais alunos estrangeiros aposta em projectos mais inclusivos

O Edifício Pirâmide recebeu mais uma edição do Fórum do Conhecimento, promovido pela Câmara Municipal de Abrantes. A edição deste ano realizou-se a 4 de Fevereiro e teve como tema principal a inclusão, uma vez que há cada vez mais alunos estrangeiros nas escolas do concelho.

No caso do Agrupamento de Escolas nº1 de Abrantes, a professora Ana Silvério revelou que o agrupamento conta com 438 migrantes, totalizando 28 nacionalidades. Segundo a responsável, a escola tem trabalhado para facilitar o contacto com a língua portuguesa, através das aulas de português. No entanto, garante que o apoio tem ido muito além do ambiente escolar, “muitas das vezes enchemos os nossos carros com bens e vamos entregar às famílias dos nossos alunos”, garantindo que o sucesso educativo provém muito da integração.

Em representação do Agrupamento de Escolas nº2 de Abrantes, Marta Neves abordou a criatividade que é necessária por parte dos professores para dinamizar o ensino. A docente considera que o desafio das migrações exigiu “evolução e adaptação à diversidade” por parte dos docentes.

Susana Carvalho, da Escola de Desenvolvimento Rural de Abrantes, trouxe o tema da saúde mental dos alunos à “mesa-redonda”. A escola tem promovido sessões com uma psicóloga para combater este problema, mas a responsável assume que tem sido um programa difícil de desenvolver dada a falta de autoconsciência dos jovens. Numa escola com cerca de 150 alunos, Susana Carvalho falou ainda do programa de mentoria que é promovido para facilitar a integração de muitos estudantes que estão em regime de internato.

A cooperação entre as várias escolas do concelho para ultrapassar vários desafios foi referida várias vezes ao longo do debate. Quanto ao futuro, a prioridade é corrigir aquilo que ainda não está perfeito, sempre com a finalidade que os alunos se tornem autónomos, referiram os especialistas. Outra intervenção importante da tarde foi a do assessor municipal para o desporto, Nuno Gomes, que divulgou o programa “Abrantes Desporto Inclusivo” para crianças com deficiência, que tem vindo a ser desenvolvido no concelho, com testemunhos de duas mães que viram os filhos superar várias dificuldades devido ao desporto. As últimas temáticas do Fórum do Conhecimento foram dedicadas exclusivamente à integração dos migrantes. O evento terminou com o testemunho de vários migrantes que foram viver para o concelho e partilharam a sua experiência de adaptação.