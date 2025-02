Cartaxo entrega brinquedos nas escolas para desincentivar uso do telemóvel

Ao longo dos meses de Janeiro e Fevereiro, o município do Cartaxo entregou materiais didácticos, jogos, equipamentos desportivos e materiais de desgaste em todas as escolas básicas e jardins de infância dos dois agrupamentos escolares do concelho. O objectivo passa, também, por desincentivar o uso do telemóvel, além da promoção do desenvolvimento físico, motor e intelectual.