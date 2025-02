Detido por tentativa de homicídio em Rio Maior

Suspeito, de 22 anos, está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, tendo ferido com gravidade um jovem da mesma idade.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos por ser suspeito de um homicídio de um cidadão da mesma idade, ocorrido em Janeiro, no concelho de Rio Maior. Em nota de imprensa, o Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria, da Polícia Judiciária, revela que a detenção ocorreu na sexta-feira, 14 de Fevereiro. Depois de presente às autoridades, o suspeito ficou “sujeito a medidas de coacção não detentivas”, ou seja, não ficou em prisão preventiva.

Segundo a informação, a PJ “deteve um homem de 22 anos, fora de flagrante delito, suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, cometido com recurso a arma branca”. O crime, ocorrido no dia 12 de Janeiro, na zona de Rio Maior, “vitimou um jovem também da mesma idade”.

“A agressão resultou de uma discussão entre um grupo de jovens, na sequência da qual a vítima sofreu um ferimento grave numa zona vital do corpo, necessitando de assistência hospitalar”, relata o documento da PJ. Perante os factos, continua a PJ, “o DIC de Leiria iniciou as diligências necessárias à recolha de elementos de prova e com base nessa recolha, o Ministério Público de Santarém, sob proposta desta Polícia, emitiu o respetivo mandado de detenção”.