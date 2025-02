Foros da Charneca quer decisões sobre proibição de pesados e obras em estradas

Atravessar Foros da Charneca sem restrição para pesados ou com uma estrada em mau estado continua a ser uma realidade que levanta preocupações entre autarcas e moradores. A colocação de sinais de trânsito proibindo a circulação de camiões e a requalificação da Estrada de Montemor voltaram a merecer discussão na reunião do executivo da Câmara de Benavente, onde a demora na tomada de soluções foi questionada pela oposição. A gestão CDU responde que dará máxima urgência à avaliação desta situação por parte do sector de trânsito do município.

A possível instalação de sinais de trânsito que proíbam a circulação de veículos pesados é uma situação que, segundo a vereadora do PSD Sónia Ferreira, tem sido reiteradamente levantada sem avanços concretos. A autarca disse que gostaria de saber quando serão colocados os sinais de trânsito proibido a pesados, acrescentando ainda um pedido de esclarecimento sobre o arranque das obras de requalificação da Estrada de Montemor.

Relativamente à obra na Estrada de Montemor, uma via que divide os municípios de Benavente e Coruche, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, diz que está previsto um investimento de 100 mil euros para a intervenção, no que respeita à comparticipação do município e que diz respeito a uma pequena parte da via. Escusou-se, porém, a adiantar uma data concreta para o início dos trabalhos, até porque depende da Câmara de Coruche, que tem intenção de proceder à repavimentação integral da via que lhe corresponde. A Rua de Montemor localiza-se entre a Estrada Nacional 119, no concelho de Coruche, e Foros da Charneca, concelho de Benavente, sendo esta ligação constituída por um piso, na sua maioria, em terra batida e uma pequena parte da via asfaltada.

Sobre a restrição ao trânsito de pesados, o vereador Hélio Justino argumenta que a medida não deve ser aplicada parcialmente. “A via ou tem condições para o trânsito pesado ou não tem. Proibir o trânsito pesado, mas permitir que alguns tenham acesso àquela via, para a mim não faz muito sentido”, afirma, sublinhando, contudo, que a questão está a ser avaliada pelo sector de trânsito da autarquia e que irá pedir máxima urgência na análise.

A circulação de veículos pesados em Foros da Charneca é um assunto que tem sido recorrente ao longo dos últimos anos nas reuniões de câmara. Em Junho de 2023, vários moradores aludiram ao problema da constante circulação de veículos pesados na localidade, cujas vias não têm capacidade para viaturas com tanta tonelagem.

Há ano e meio, o presidente da autarca dizia que ia pedir aos serviços para elaborarem uma proposta de ordenamento de trânsito que englobasse a colocação de sinalização, proibindo a circulação a veículos pesados dentro da localidade. Certo é que as queixas dos moradores continuam desde então e o problema subsiste.