Junta de Torres Novas premia nascimento de 20 bebés

Autarquia atribui 250 euros por cada nascimento e entrega um cabaz com artigos para o bebé no valor de 70 euros. Presidente de junta diz que é forma de premiar a coragem dos pais e ajudar ao orçamento familiar.

A Junta da União de Freguesias de Torres Novas - Santa Maria, Salvador e Santiago, entregou no sábado, 15 de Fevereiro, 20 cabazes com artigos de puericultura no valor de 70 euros cada, a famílias que tiveram bebés em 2024. Esta entrega, explicou a O MIRANTE o presidente da junta, António Pedro Morte, é um complemento ao cheque no valor de 250 euros que esta autarquia dá às famílias pelo nascimento de um novo elemento.

“Sabemos que não é por isto que as famílias vão ter mais filhos, mas é um incentivo premiarmos a coragem destas pessoas e ajudarmos a colaborar nas pequenas despesas”, referiu o autarca sobre a iniciativa Bebé a Bordo, que se realiza desde o início do presente mandato autárquico.

Segundo o regulamento pelo menos um dos pais tem de estar recenseado naquela união de freguesias, assim como o bebé tem de ser registado numa morada que lhe corresponda. Não é requisito o rendimento auferido pelo agregado familiar.

Na iniciativa deste ano, que decorreu no espaço da discoteca Seven, em Torres Novas, estiveram presentes, além do presidente de junta, pais e bebés, a vereadora Elvira Sequeira em representação do presidente da câmara municipal, o vereador Joaquim Cabral, entre outros convidados.