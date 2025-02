Obras na ponte da Milhariça vão custar meio milhão

As obras para requalificação da ponte da Milhariça, em Aveiras de Cima, que se encontra fechada ao trânsito de veículos pesados devido a anomalias na sua estrutura, vão custar cerca de meio milhão de euros, mas não se sabe quando vão arrancar. A situação está a causar incómodos aos motoristas de veículos pesados com peso superior a 30 toneladas que passaram a ter de se deslocar noutras vias, nomeadamente na estrada estreita do Vale Zambujo, onde recentemente um camião se despistou.

Segundo o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), a empreitada encontra-se em fase de projecto e depois de este ficar concluído terá de se lançar o concurso público para adjudicação da empreitada. No entanto, admitiu o autarca, devido ao elevado custo da obra, o município não consegue para já dar uma previsão para o lançamento e arranque dos trabalhos.

A autarquia determinou o condicionamento do trânsito de pesados na Ponte da Milhariça em Novembro de 2024. Na altura, o município disse em comunicado tratar-se de um “investimento inadiável e fundamental para a melhoria de uma importante infraestrutura para o concelho e toda a população da região”.