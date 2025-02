Plano de Mobilidade de Alenquer promete soluções para zonas urbanas

A escassez de espaços verdes e de convívio nas zonas urbanas de Alenquer, especialmente no Carregado, foi um dos problemas identificados na fase de diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Alenquer (PMUS). Segundo o documento, Alenquer tem um desenho territorial adverso ao uso de bicicleta, o que torna a condução sobre veículos de duas rodas insegura. No documento consta ainda a escassez de lugares de estacionamento, com 43% dos lotes a não disponibilizar garagem e por outro lado cidadãos que fazem estacionamentos abusivos.

A segunda apresentação do plano esteve a cargo da engenheira Paula Teles, responsável da empresa que elaborou o documento. Na sessão pública avançou que um dos maiores desafios para a mobilidade é o planeamento do estacionamento, o trânsito excessivo na malha urbana e a elevada sinistralidade rodoviária.

De acordo com o vereador Tiago Pedro, têm de ser criadas duas grandes bolsas de estacionamento no Carregado. O autarca lamentou ainda a Infraestruturas de Portugal tendo em conta que a empresa pública ainda não orçamentou a construção de uma variante ao Carregado, nem sequer autorizou a colocação de passadeiras semaforizadas, e também não autoriza a construção de passeios na Estrada Nacional 3 na zona do Campera.

A segunda sessão pública contou com a participação de cidadãos. Algumas das questões levantadas e propostas sugeridas relacionam-se precisamente com a malha industrial do Carregado, que se confunde com a malha urbana, a falta de mobilidade pedonal e o elevado tráfego de viaturas pesadas. Falta de fiscalização em relação ao estacionamento abusivo, falta de resposta da operadora de transporte público rodoviário e a forma como os passeios estão construídos foram outras das questões levantadas.

Uma das intervenientes lamentou a ausência de todos os presidentes de junta do concelho de Alenquer na sessão pública e o facto de nenhum cidadão das zonas rurais ter aparecido com dúvidas ou sugestões, focando-se os casos em Alenquer e Carregado.