Santarém assinala Dia Mundial das Doenças Raras

O município de Santarém vai associar-se às comemorações do Dia Mundial das Doenças Raras, que decorrem no dia 28 de Fevereiro.

Santarém vai associar-se às comemorações do Dia Mundial das Doenças Raras, que decorrem no dia 28 de Fevereiro. A iniciativa visa aumentar a consciência sobre as doenças raras e melhorar o acesso ao tratamento e à assistência médica dos pacientes de doenças raras. A Câmara de Santarém vai assinalar esse dia com a iluminação das muralhas das Portas do Sol de cor de rosa.

Estima-se que as doenças raras atinjam entre 6% a 8% da população portuguesa, o que representa entre 600 mil a 800 mil pessoas, sendo importante sensibilizar a população para a relevância do diagnóstico precoce, assim como trabalhar e desenvolver acções que eliminem o estigma que ainda se faz sentir e cujo impacto no doente, familiares e outros envolvidos é muito considerável.