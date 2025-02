“Vamos ao Mercado” animou Vialonga com música, sabores e tradição

O Mercado Retalhista de Vialonga foi palco da iniciativa promovida pela junta de freguesia “Vamos ao Mercado música, petiscos, sabores e tradições”. Ao longo dos dias 15 e 16 de Fevereiro os vendedores habituais e artesãos locais venderam os seus procutos. Algumas colectividades também aproveitaram para vender os seus petiscos e bebidas. Animação, Showcooking, fado, animação etnográfica e actuações musicais passaram pelo palco do mercado. Uma forma de incentivar às compras no comércio local conforme disse a O MIRANTE o presidente da junta, João Tremoço. “A freguesia tem sete hipermercados mas se quiserem legumes e fruta biológica, peixe fresco, ainda é aqui que se consegue. No primeiro mercado que fizemos as pessoa desconheciam a existência do espaço porque só funciona às sextas e sábados de manhã”, explica.

O ano passado a iniciativa realizou-se um dia, mas a pedido dos comerciantes este ano foi alargada a dois. Destaque ainda para a exposição dos objectos, instrumentos musicais, fotografias e mobiliário do vialonguense, já falecido, José Marujo. A família fez questão de voltar a expor o seu espólio particular.

O Mercado Retalhista de Vialonga tem também lojas que estão abertas todos os dias e o Espaço Cidadão que funciona durante a semana.