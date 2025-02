Veículos pesados proibidos de circular na Estrada do Campo na Chamusca

A Comissão de Trânsito do Concelho da Chamusca decidiu proceder à interdição da circulação de viaturas pesadas na Estrada 13982 e na Estrada 16 de Setembro, conhecida popularmente como Estrada do Campo. Segundo comunicado do município, a interdição vai entrar em vigor no dia 1 de Março deste ano.

Há algumas excepções à regra, segundo adianta a mesma nota, nomeadamente viaturas de emergência médica, veículos militares e das forças e serviços de segurança, viaturas municipais, viaturas de prestadores de serviços essenciais (águas, electricidade, gás e telecomunicações, viaturas de recolha de resíduos sólidos e urbanos, veículos ou máquinas agrícolas, veículos que efectuem operações de carga e descarga, desde que se verifique a impossibilidade de acesso ao local da operação através de outras vias e em cumprimento do Decreto-Lei 147/2003, e viaturas com dístico municipal.