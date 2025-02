Comissão de Utentes de Benavente alerta para défice de médicos e atrasos

São vários os problemas que a Comissão de Utentes do Concelho de Benavente (CUCB) considera como sendo de elevada gravidade nos serviços públicos de saúde da região.

A CUCB relata o caso de um utente idoso do concelho de Benavente que, após se sentir mal e ser encaminhado pela linha SNS24 para o Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX), esperou 16 horas para ser atendido e, depois de realizar exames médicos, permaneceu mais cinco horas à espera de nova chamada.

A comissão critica também a desarticulação do sistema de triagem e o impacto da entrega de serviços de saúde a privados. Um utente, ao questionar a linha SNS24 se deveria dirigir-se primeiro ao SAP de Benavente, recebeu como resposta o desconhecimento se o SAP funcionava 24 horas por dia.

Além disso, o SAP tem estado sem médico em vários dias, agravando a falta de resposta no concelho. A CUCB denuncia ainda desigualdades na comparticipação de meios complementares de diagnóstico a realizar pelos serviços da Santa Casa da Misericórdia de Benavente, apontando que utentes do concelho enfrentam dificuldades que não afectam residentes de outras zonas.

O Centro de Saúde de Benavente, já com um serviço deficitário, continua a aguardar obras há muito prometidas. Perante este cenário, a CUCB solicitou reuniões com a Câmara Municipal de Benavente e a Santa Casa da Misericórdia, aguardando agendamento para decidir que medidas irá tomar.