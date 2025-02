Ourém quer ligar jovens à política local com projecto diferenciado

No dia 17 de Fevereiro, 36 alunos de nove escolas do concelho fizeram a sua tomada de posse como “jovens autarcas” numa sessão realizada na Câmara Municipal de Ourém a propósito do projecto “Integra-te – Jovens Autarcas”.

Mais de três dezenas de alunos de nove escolas do concelho de Ourém participaram na tomada de posse do projecto "Integra-te - Jovens autarcas", que se realizou no auditório dos Paços do Concelho a 17 de Fevereiro. Os jovens representantes das escolas comprometeram-se

a cumprir as funções que lhe foram confiadas e apresentaram os seus programas de acção perante o executivo municipal. Os temas principais nas propostas das várias listas são “Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, “Associativismo e Desporto”, “Cultura, Inovação

e Criatividade” e “Emancipação Jovem”. Algumas medidas foram comuns a mais de uma lista, como hortas escolares e comunitárias e a promoção de eventos desportivos e apoio a associações desportivas por todo o concelho de Ourém.

Em declarações a O MIRANTE, após a iniciativa, o presidente da Câmara Municipal de Ourém que

“numa altura em que dizemos que os jovens não ligam à política, estas iniciativas são importantes para os aproximar da vida política e também para que percebam o que vamos fazendo no concelho”, afirmou Luís Albuquerque. O autarca sublinhou ainda que

“muitas das medidas apresentadas versam sobre sustentabilidade e ambiente, inteligência artificial, que são temas actuais e aos quais os jovens estão muito ligados. Enquanto entidade pública temos obrigação de implementar estas iniciatiavas

no concelho”, partilhou.

As escolas que aderiram à iniciativa são o Centro de Estudos de Fátima; Colégio Sagrado Coração de Maria; Colégio de São Miguel; Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos – Conde de Ourém; Escola Básica de Caxarias; Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos da Freixianda; Escola Básica e Secundária de Ourém; Escola Profissional de Hotelaria de Fátima e Escola Profissional de Ourém. A 28 de Março os jovens vão apresentar as suas propostas em detalhe ao Conselho Municipal da Juventude e a 23 de Abril vão ter a oportunidade de passar o dia com o executivo.