Síndrome de Asperger: CRIB reforça apoio e sensibilização

A evolução no conhecimento sobre o autismo tem permitido avanços na integração social, mas há ainda obstáculos a superar, desde a compreensão pública do diagnóstico até à adaptação do mercado de trabalho. Catarina Henriques, terapeuta ocupacional do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) há 22 anos, salienta que “o autismo ainda está a ser estudado e há muito por descobrir, mas tem havido sempre evolução, felizmente”.

A especialista explica que, no caso de pessoas diagnosticadas com autismo de nível 1, na qual se integra a Síndrome de Asperger, muitas conseguem desenvolver uma actividade profissional, embora com algum suporte. “É o grau que permite uma melhor integração na sociedade, mas cada caso é único e requer atenção individualizada”, sublinha.

No CRIB, dos 73 utentes acompanhados, apenas quatro têm um diagnóstico formal de autismo, embora outros apresentem características associadas. A instituição aposta em estratégias personalizadas, promovendo o desenvolvimento das capacidades de cada utente e contribuindo para uma maior aceitação social.

O Dia Internacional da Síndrome de Asperger assinala-se a 18 de Fevereiro, embora a designação tenha sido extinta e integrada no conceito mais amplo de perturbação do espectro do autismo. Especialistas e instituições como o CRIB continuam a alertar para a necessidade de um olhar mais inclusivo sobre esta condição.



Mais para ler na edição impressa de O MIRANTE