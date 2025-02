Bolsas de estudo para alunos universitários da Golegã

Cerca de 80 alunos do concelho da Golegã vão ser contemplados com uma bolsa de estudo

A Câmara da Golegã vai apoiar todos os alunos do concelho que frequentam o ensino superior, de acordo com os rendimentos da família e o escalão em que se inserem. As bolsas de estudo vão abranger cerca de 80 alunos, num investimento global a rondar os 40 mil euros, e serão pagas antecipadamente no início de cada trimestre, garantiu o presidente da câmara, António Camilo, em declarações a O MIRANTE. Subiu também o número de bolsas de mérito, de três para cinco.