Centro Social de Ota pode encerrar sem novos dirigentes

O Centro Social Recreativo e Desportivo de Ota (CSRDO) pode vir a fechar portas, caso não apareça uma nova comissão de gestão. Na última reunião de assembleia-geral, realizada dia 13 de Fevereiro, participaram 32 sócios, mas não foi possível compor uma lista de pessoas comprometidas em assumir os destino da instituição, ainda que provisoriamente.

A actual comissão de gestão, em funções desde Setembro de 2024, convocou nova assembleia-geral extraordinária para dia 27 de Fevereiro, às 20h00, na expectativa de eleger os novos corpos gerentes para o biénio 2025/2026. “Dessas 32 pessoas tinham que sair cinco, sete ou nove para formar nova comissão. Os próprios sócios pediram para ter mais tempo para formar uma lista e resolvemos convocar nova assembleia”, explicou a O MIRANTE Teresa Antão, da actual comissão de gestão e ex-presidente do CSRDO.

A comissão de gestão conseguiu pagar as dívidas deixadas pelas direcções anteriores. De acordo com Teresa Antão, foram pagos os 12 mil euros de dívidas a fornecedores e actividades que o centro tinha. O CSRDO esteve fechado no mês de Julho de 2024, quando a anterior direcção saiu de cena, e voltaram a reabrir dia 1 de Setembro do mesmo ano. “Na secção de ginástica nem tínhamos os papéis dos alunos que pagaram, nem o que foi pago aos professores. Pagámos os que nos pediram. Explorámos o bar durante cinco meses, com voluntários, para pagar as dívidas. Contámos também com a solidariedade da população e dos sócios que chegaram a pagar de uma vez 12 anos de quotas para o centro não fechar”, relata.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE