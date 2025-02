Golegã requalifica Palácio do Pelourinho para receber espólio de Martins Correia

O município da Golegã está a proceder a remodelações no Palácio do Pelourinho para que volte a acolher a obra do mestre Martins Correia, nome grande das artes plásticas nacionais do século XX, nascido na Golegã. O pelouro da cultura da Câmara da Golegã projectou, em 2002, a transferência do espólio para o edifício Equuspolis, para o acolher com dignidade, o que veio a verificar-se até à actualidade.

As obras no Palácio do Pelourinho rondam os 650 mil euros, dos quais cerca de 550 mil financiados por fundos comunitários. As obras envolvem intervenções nas paredes e telhado. Não há previsão para a conclusão das obras, mas o presidente da câmara, António Camilo, em declarações a O MIRANTE, espera que a transferência do museu se realize este ano. Além da escultura, Joaquim Martins Correia dedicou-se à ilustração, desenho e pintura. O espólio doado ao município é composto por mais de 600 peças, incluindo esculturas, azulejos, desenhos, gravuras e medalhas da sua autoria.