Lançado concurso de três milhões para ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém

O lançamento do concurso da ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, num investimento a rondar os 3 milhões de euros, foi aprovado na segunda-feira, 17 de Fevereiro, em reunião do executivo da Câmara Municipal de Ourém. O projecto de execução, também recentemente aprovado, inclui a ampliação da ala poente do edifício para acolher a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), bem como a remodelação total dos serviços internos, abrangendo o Piso 0 e o Piso 1.

As mudanças contemplam a introdução de meios mecânicos que vão permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, garantindo assim a inclusão e a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. A intervenção visa modernizar as instalações existentes, adaptando-as às necessidades actuais da população e promovendo a acessibilidade para todos os utentes.

Além da requalificação do interior do edifício, a proposta vai abranger a completa reestruturação dos espaços exteriores, que inclui a melhoria dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a organização das áreas de estacionamento. A intervenção vai também contemplar um novo acesso independente para o Atendimento Complementar permitindo a paragem e saída de ambulâncias, como forma de aumentar a eficiência no atendimento médico.

Com a nova distribuição funcional do espaço, no Piso 0, a ala esquerda vai ser destinada à Unidade de Saúde Familiar (USF) e à Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP), enquanto a ala direita vai acomodar a Unidade de Resposta Ampla (URAP) e o Apoio Geral. A UCC será situada na ala poente, complementando o núcleo central, que incluirá as salas de espera e secretariado. No Piso 1, vão estar localizados a Unidade de Saúde Pública (USP), a Coordenação e o Apoio Geral.