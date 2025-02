Pavilhão Gimnodesportivo do Caneiro tem melhores condições para a prática desportiva

A equipa sénior de futsal feminino da Juventude Ouriense defrontou a Académica de Coimbra no sábado, 15 de Fevereiro, e o intervalo do jogo foi aproveitado para fazer a inauguração oficial das obras de reabilitação concretizadas no Pavilhão Gimnodesportivo do Caneiro. Além da vitória da equipa oureense e o já garantido acesso (pela primeira vez) à fase de apuramento de campeão da 2.ª Divisão, celebrou-se a intervenção que vem dotar a infraestrutura de equipamento modernizado, proporcionando melhores condições a todos os utilizadores.

As obras de reabilitação tiveram como ponto central a substituição do piso de jogo, entre outros trabalhos de pintura e pequenos melhoramentos no edifício. Após o descerramento da placa comemorativa, seguiu-se o momento das intervenções oficiais onde Renato Lopes, presidente da direcção da Juventude Ouriense, manifestou o seu reconhecimento pelo imprescindível apoio municipal que permitiu a realização do projecto.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, enfatizou os vários investimentos já concretizados em várias estruturas desportivas do concelho, certo de que essas melhorias têm um contributo para o sucesso visível de muitas associações oureenses. O autarca assegurou que o município vai continuar e reforçar a aposta, a exemplo do exponencial apoio que tem atribuído anualmente ao associativismo concelhio. Por fim, felicitou a Juventude Ouriense pelos resultados desportivos obtidos, mas também pelo seu ecletismo, que se revela numa variada oferta e formação desportiva ao dispor de todos os munícipes.

O projeto de reabilitação decorre de uma candidatura ao PRID (Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas) pela Juventude Ouriense, que resultou na atribuição de cerca de 39 mil euros para o efeito. Através da celebração de um protocolo de colaboração, o município de Ourém (proprietário do imóvel) disponibilizou um apoio financeiro para responder aos encargos não comparticipados na candidatura, num investimento global de sensivelmente 138 mil euros.