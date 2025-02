ULS Lezíria promove rastreio audiológico no Dia Mundial da Audição

No âmbito do Dia Mundial da Audição, assinalado a 3 de Março, a equipa de audiologistas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), integrada no Serviço de Otorrinolaringologia, vai promover um rastreio audiológico gratuito, aberto a todos os interessados em avaliar a sua saúde auditiva. Na ULS Lezíria, a audiologia integra o Serviço de Otorrinolaringologia desde 1996 e conta actualmente com três audiologistas dedicadas à prevenção, diagnóstico e reabilitação auditiva e vestibular. Desde Outubro de 2005, a unidade realiza o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, permitindo a detecção precoce da surdez congénita em recém-nascidos e garantindo uma intervenção atempada para minimizar os impactos no desenvolvimento e na inclusão escolar e social das crianças.

Além disso, a equipa realiza avaliações auditivas e vestibulares em crianças e adultos e actua na selecção e adaptação de próteses e implantes auditivos, trabalhando em conjunto com os pacientes para melhorar a sua comunicação e integração na sociedade.