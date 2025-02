Alteração ao trânsito em rua de Pé de Cão divide moradores

Um grupo de moradores da Rua da Liberdade, em Pé de Cão, concelho de Torres Novas, está a contestar a alteração de trânsito nessa artéria, com a colocação por parte do município de um sinal de sentido proibido que impõe a circulação num só sentido. Para tal entregaram um abaixo-assinado na última reunião do executivo camarário, a solicitar a retirada daquele sinal numa rua com mais de cem anos onde, afirmam, nunca se registaram acidentes.

Uma das moradoras, Maria da Conceição Rascão, afirmou que passou a ter de percorrer cerca de um quilómetro para ter acesso à entrada da sua propriedade. Como ela, explicou, há outros residentes que estão descontentes com a alteração, havendo mesmo quem não consiga entrar na Rua da Liberdade com um veículo de mercadorias, “visto a saída ser muito reduzida”.

No abaixo-assinado, entregue em mãos ao presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, os moradores apresentam como alternativa a substituição do sinal de sentido proibido por um sinal de B5, ou seja, de cedência de passagem em locais onde a faixa de rodagem se estreita, ou por um sinal A-4A que indica passagem estreita e a existência ou a possibilidade de aparecimento de condições perigosas que imponham especial atenção e prudência ao condutor.

“Não tem lógica, não tem mesmo lógica”, atirou Manuela Paixão durante a discussão do tema na reunião do executivo municipal, explicando que, no seu caso, tem de entrar em infracção porque ao sair da sua propriedade nem vê o sinal, que está “mais abaixo”. O sinal foi solicitado à câmara municipal pela Junta da União de Freguesias de Olaia e Paço a pedido de um conjunto de seis moradores que “sentiram necessidade de que aquela rua só tivesse um sentido”, explicou o vereador com o pelouro do trânsito, João Trindade. A divergência de opiniões, sublinhou, vai levar a que a situação volte a ser analisada com prudência, até porque, sublinhou, o sinal foi lá colocado por questões de segurança.