Assembleia de credores da Tupperware vai determinar termos da liquidação

Os termos da liquidação dos bens da fábrica da Tupperware instalada em Montalvo, no concelho de Constância, declarada insolvente e que despediu os 200 trabalhadores, vai ser determinado em assembleia de credores, disse à Lusa o administrador de insolvência. “Relativamente ao processo da Tupperware, foi encerrado o estabelecimento, os trabalhadores foram despedidos, vai-se prosseguir com a sua inscrição no Centro de Emprego e aguarda-se o agendamento de uma assembleia de credores para determinar os termos da liquidação”, disse Jorge Calvete.

Questionado sobre se existem propostas para aquisição da maquinaria ou da própria fábrica, no seu todo, o gestor de insolvência disse ainda não ser o tempo para apresentação e análise de eventuais propostas. Recorde-se que os cerca de 200 trabalhadores da fábrica da Tupperware, empresa declarada insolvente pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, receberam a carta de despedimento, num dia “triste”, mas cujo desfecho “era esperado”, após reunião com o gestor de insolvência.

“É triste, não é fácil, mas também já não tenho nada a perder. Já fiz 44 anos de trabalho. Há colegas meus que estão em muito pior situação”, disse à Lusa Alzira Cupertino, à saída da reunião que decorreu no interior da fábrica, tendo dado conta que o gestor de insolvência assegurou aos trabalhadores o pagamento das respectivas indemnizações. A representante do Sindicato das Indústrias Transformadoras (SITE CRSA), Isabel Matias, manteve-se ao longo da manhã junto da fábrica, tendo lamentado à Lusa o “despedimento de 200 pessoas”, a “incerteza no futuro”, e os “problemas sociais” inerentes, e realçado que os trabalhadores saíram “satisfeitos” da reunião pela garantia do pagamento dos seus direitos.

A fábrica da Tupperware em Montalvo era controlada pela sociedade Tupperware Indústria Lusitana de Artigos Domésticos que, por sua vez, era detida em 74% pela Tupperware Portugal - Artigos Domésticos Unipessoal Lda e em 26% pela Tupperware Iberia. Ambas as empresas dependem a 100% da casa-mãe sediada nos Estados Unidos - a Tupperware Brands Corporation. A fábrica da multinacional Tupperware em Portugal, a funcionar desde 1980, dependia a 100% da casa-mãe norte-americana, vendida depois de em Setembro ter entrado em falência, e os planos para o futuro não parecem passar pela Europa, uma vez que a empresa revogou a sua licença de venda de produtos em todos os países europeus.

A Lusa pediu informações à administração da fábrica instalada em Portugal, sem resposta até ao momento.