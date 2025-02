Assembleia Municipal de Alenquer passa a ser transmitida no YouTube

As sessões públicas da Assembleia Municipal de Alenquer vão passar a ser transmitidas através do canal oficial de Youtube do município, em directo, à semelhança do que já acontece com as reuniões da câmara municipal. De acordo com a autarquia de Alenquer, a assembleia municipal desta sexta-feira, 21 de Fevereiro, já vai ser transmitida no Youtube a partir das 20h00.

A O MIRANTE o presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, Fernando Silva, afirmou que tinha recomendado à câmara que as transmissões da assembleia passassem a ser através do Youtube, em vez da rede social Facebook da Rádio Voz de Alenquer. A recomendação surgiu após queixas de um cidadão que disse estar “bloqueado” para assistir à assembleia on-line.

A reunião da assembleia municipal desta sexta-feira vai deixar de ter representantes do Chega, uma vez que os dois deputados que eram do partido anunciaram a sua passagem a deputados independentes. O ponto está inserido na ordem de trabalhos da reunião onde diz que João Paulo Tralha Arsénio e Filipa Alexandra Mendes Oliveira Mateus passam à categoria de independentes.