Moradores da Merceana temem inundações e pedem limpeza do ribeiro das Ceroulas

O ribeiro das Ceroulas, na Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, transborda as margens quando chove com intensidade. Cláudia Pedro e os pais moram em Barbas, junto a uma das margens, e já tiveram prejuízos avultados por causa das inundações. Em 2021, a água dentro de casa chegou até aos joelhos e estragou mobiliário. A clínica veterinária de Cláudia Pedro também ficou alagada, provocando estragos nas portas e medicamentos.

Segundo a moradora, as inundações acontecem quando a ribeira não é limpa sendo que as queixas são do conhecimento da junta de freguesia e da Câmara de Alenquer. “Os meus pais comunicam por carta com a câmara há vários anos. Nós é que temos pago para limparem o ribeiro do nosso lado. Quando chove ninguém dorme e temos de pôr portadas em casa, tirar as arcas frigoríficas e tirar os carros da garagem”, relatou Cláudia Pedro em reunião de câmara.

Para agravar a situação, refere a moradora, os vizinhos que residem na margem oposta do ribeiro plantaram canas de açúcar, figueiras e nogueiras para evitar inundações do seu lado, mas estão a incidir sobre o curso de água.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), confirmou que a responsabilidade da limpeza do ribeiro das Ceroulas é da autarquia e que já está calendarizada. O vereador Paulo Franco disse que a limpeza já era para ter ocorrido no final do ano passado mas por causa das chuvas não aconteceu. O autarca comprometeu-se a fazer uma visita ao local e contactar a Agência Portuguesa do Ambiente por causa das plantações que foram feitas por um morador.

O ribeiro das Ceroulas, também chamado de rio de Aldeia Gavinha, é um pequeno curso de água que passa por Aldeia Galega da Merceana, Aldeia Gavinha e desagua na margem direita do rio Alenquer, perto de Penafirme da Mata.