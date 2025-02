No São Valentim há quem goste de surpresas mas também há quem prefira a tranquilidade O MIRANTE percorreu as ruas do Centro Histórico de Santarém e falou com solteiros e casados no Dia de São Valentim partilhe no Facebook O MIRANTE andou pelas ruas do centro histórico de Santarém para saber o que pensam as pessoas do Dia de São Valentim. Entre presentes, jantares e escapadinhas a dois, para muitos casais a essência do Dia dos Namorados está em partilhar momentos com quem se ama, não só a 14 de Fevereiro, como durante o ano inteiro.

Dar uma segunda oportunidade ao amor Manuela Moreira e António Gerônimo, de 80 e 78 anos, respectivamente, celebram todos os anos o Dia dos Namorados. Embora admitam não ser muito extravagantes nos festejos, referem que há sempre uma lembrança que partilham e que o dia acaba por ser sempre diferente. Manuela Moreira confessa que o presente que mais gosta de receber são rosas vermelhas, uma vez que é apaixonada por flores. Juntos há cerca de uma década, este é o segundo casamento de ambos. Ficaram viúvos e deram uma segunda oportunidade ao amor. “Não há idade para o amor”, afirmam, em uníssono. “O melhor da vida é amar e ser amado e daí nós também gostarmos de celebrar esta data”, afirma António Gerônimo.

Memórias felizes são boas conselheiras Maria é viúva, tem 74 anos, e, embora já não possa celebrar a data com o seu companheiro de vida, afirma que memória é a sua melhor conselheira no que toca ao amor. “Acho que vale sempre a pena festejar coisas boas e o Dia de São Valentim para mim é uma boa lembrança da vida que vivi de amor, nos dias melhores e piores”, partilha com O MIRANTE. Para a escalabitana a celebração do amor é sempre bem-vinda em todas as idades. “O Dia de São Valentim é sempre uma óptima recordação e toda a gente deve festejar o amor. Sendo novos ou velhos”, afirma com um sorriso.

Celebrar a vida a dois todos os dias Mariana e Miguel, de 36 e 39 anos, não têm por hábito festejar o Dia dos Namorados, porque consideram que os casais devem dar valor um ao outro todos os dias. “Não costumamos celebrar a data, porque não achamos que tenha muito significado. Acho que a data é mais comercial e consumista”, referem a O MIRANTE. Muito do tempo disponível do casal é partilhado com o filho Valentim. “Dantes ainda arranjávamos uma forma de assinalar a data, como por exemplo ir jantar fora, mas desde que casámos e tivemos o nosso filho passámos a ver a vida com outros olhos e a dar mais valor às pequenas coisas”, salientam.

Um casal inglês de visita a Santarém De visita a Santarém, o casal inglês Ian e Lesley partilham com O MIRANTE que estão juntos há mais de 25 anos, mas nunca celebraram a data. “Normalmente não celebramos, porque achamos que é uma data comercial e americanizada. É um estrangeirismo que só serve para as lojas venderem”, afima Lesley. Contudo, o casal sublinha que isso não os impede de serem românticos. “Acho que dar valor ao amor é passar tempo com a pessoa, tempo de qualidade. A minha melhor prenda na vida foi ela, então não preciso de uma data para lhe dar valor. Isso faz-se todos os dias”, explica Ian.

Um dia com muito significado Iris e Márcio têm ambos 17 anos e são dois amigos que mesmo quando estão solteiros gostam de celebrar a data. “De momento estou solteiro, mas costumo celebrar na mesma a data com os meus amigos. Acho que não há nada que impeça as pessoas solteiras de também comemorarem a data, simplesmente fazem-no de outra forma”, salienta Márcio.

Iris tem namorado e afirma que mesmo quando está solteira gosta de comemorar a data. “Costumo celebrar sempre a data e acho que o dia tem muito significado, especialmente se uma pessoa está apaixonada. Costumo trocar presentes, sendo o meu presente favorito as flores”, afirma a adolescente.