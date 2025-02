Obras para valorizar jazida de pegadas de dinossauros de Vale de Meios

A Jazida de Pegadas de Dinossauros de Vale de Meios, no concelho de Santarém, está a ser objecto de trabalhos de requalificação, numa parceria entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e o Conselho Directivo dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira. No âmbito dessa empreitada, a empresa local Pedramoca, dedicada à extracção de calcário com fins ornamentais, ficou responsável pela requalificação da área do estacionamento e do anfiteatro, criando um espaço adequado para receber visitantes em segurança. O projecto enquadra-se na estratégia da empresa de Pé da Pedreira que tem vindo a desenvolver várias acções de responsabilidade ambiental e social e de apoio à comunidade local.

Os trabalhos pretendem preservar e valorizar um dos mais importantes patrimónios geológicos da região, promovendo a sua conservação e criando melhores condições para a visitação. As obras incluem a limpeza da área, a modelação do terreno, a suavização de taludes e a implementação de um anfiteatro natural, aproveitando os recursos existentes. Serão também instalados painéis informativos destacando a relevância científica e histórica das pegadas de dinossauros.

A Jazida de Pegadas de Dinossauros de Vale de Meios, na freguesia de Alcanede, está integrada no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e foi reconhecida, em Agosto de 2024, pela subcomissão dos geossítios da UNESCO e pela União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS), como local de elevada relevância científica internacional, tal como aconteceu com o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém-Torres Novas. A distinção insere-se num grupo restrito dos 200 geossítios mais relevantes a nível global e foi atribuída na sequência de uma candidatura elaborada pelo ICNF e por outras entidades públicas, entre as quais os sete municípios abrangidos pelo PNSAC.