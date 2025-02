Polidesportivo dos Leões e zona envolvente de cara lavada

Obras de requalificação no recinto polidesportivo vai permitir utilização pelos alunos da Escola Básica dos Leões, no centro de Santarém.

Estão concluídas as obras de requalificação do recinto polidesportivo junto à Escola Básica dos Leões e do espaço verde envolvente, no centro de Santarém. A intervenção, da responsabilidade da empresa municipal Viver Santarém, permite a utilização do espaço pela comunidade escolar, durante o horário lectivo, bem como a sua abertura à comunidade fora do horário escolar.

As obras foram visitadas pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pelo vereador do Desporto Alfredo Amante, e pelo presidente do conselho de administração da Viver Santarém, Carlos Coutinho, acompanhados por António Pina Braz, director do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado e por uma turma daquela escola.

João Leite referiu que a requalificação desse reciinto desportivo permite agora ter ligação directa à escola e devolve as condições necessárias para que todos possam usufruir de infraestruturas adequadas à prática desportiva. O presidente do município de Santarém vincou que o executivo camarário tem trabalhado na promoção do exercício físico e do desporto, criando as condições necessárias para que as crianças, os jovens e a população em geral, ocupem o seu tempo livre a praticar desporto e assim contribuir para o seu bem-estar físico e mental.