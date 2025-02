População de Santo Estêvão alarmada com sucessivos furtos

A freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, tem sido alvo de uma onda de assaltos que tem deixado a população em alerta.

Nos últimos dias, os moradores têm-se queixado da falta de segurança, nomeadamente na Herdade do Zambujeiro, onde também têm sido registados furtos a moradias.

Fonte da GNR confirmou a O MIRANTE ter registado, desde o início do ano, cinco ocorrências relacionadas com furtos no interior de habitações e outras incidências relativas a furto de metais não preciosos.

A população exige uma resposta célere e efectiva das autoridades.



