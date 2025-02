Reposta circulação nos dois sentidos na estrada da estação em Santarém

Deslizamento de terras em Janeiro do ano passado levou ao corte de um dos sentidos do trânsito num troço da EN365, na Ribeira de Santarém. A proibição era, no entanto, desrespeitada por muitos automobilistas.

Foi reposta a circulação rodoviária nos dois sentidos no troço da Estrada Nacional 365 perto da estação ferroviária de Santarém que se encontrava condicionada, há mais de um ano, devido a um deslizamento de terras que arrastou parte da berma da via. Segundo o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), “avaliado o cumprimento da segurança de pessoas e bens, estão reunidas as condições para a tomada desta decisão”.

O autarca informou ainda que a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) está a finalizar o projecto para solucionar o problema e que a intervenção vai abranger a extensão total do muro e não apenas a área afectada pelo deslizamento. “O procedimento para a obra será enquadrado nos termos legais para que seja encurtado o tempo e a obra iniciar-se este ano”, revelou ainda João Leite.

Completou-se no dia 19 de Janeiro um ano que um deslizamento de terras arrastou parte do passeio da Estrada Nacional 365 para a Linha do Norte, perto da estação ferroviária de Santarém, na Ribeira de Santarém. Desde aí pouco foi feito no terreno, com excepção da vedação da zona por razões de segurança e interdição do trânsito na via, no sentido poente – nascente, que muitos automobilistas não cumpriam.

O assunto foi levado pelo eleito do PS José Magalhães à sessão da Assembleia Municipal de Santarém de Dezembro de 2024. O autarca disse que “já passou bastante tempo” sobre o incidente e apelou para que fosse reivindicada a resolução do problema, pela Infraestruturas de Portugal, dentro de um “prazo aceitável”, sugerindo que se fosse noutros pontos do país o assunto já estaria resolvido.