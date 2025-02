Talude de Camondes que ameaçava ruir está a ser consolidado

Arrancaram neste mês de Fevereiro as tão aguardadas obras de contenção e consolidação do talude de Camondes, em Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, uma intervenção realizada no âmbito do apoio concedido pelo Estado para mitigar os danos causados pelas intempéries de 2022. Há muito que a população da zona temia que o talude pudesse ruir, representando uma situação de perigo para a comunidade.

As obras visam garantir a segurança da infraestrutura e prevenir novos deslizamentos de terras que possam comprometer a estabilidade da zona no futuro, informa o município de Arruda dos Vinhos. O presidente do município, Carlos Alves, já visitou o andamento dos trabalhos e diz que se trata de uma obra que há muito era reclamada pela população.

Paralelamente, também foram lançados pelo município os concursos públicos para outras obras de estabilização e reestruturação de infraestruturas danificadas pelas intempéries em 2022. Entre elas, destaca-se a intervenção no talude de Alcobela de Baixo e a requalificação da ponte dos 4 Caminhos, localizada em Arruda dos Vinhos. Além disso, estão previstos outros projectos de estabilização de taludes ao longo do Rio Grande da Pipa, que liga ao vizinho concelho de Vila Franca de Xira, reforçando o compromisso do município de Arruda com a segurança e a prevenção de riscos geotécnicos.

Todas as iniciativas estão inseridas no âmbito da candidatura ao fundo de apoio de recuperação das infraestruturas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, lançado pelo Governo em 2023. No vizinho concelho de Vila Franca de Xira, recorde-se, os danos estimados dessa intempérie resultaram em prejuízos de quatro milhões de euros, dos quais 1,6 milhões foram pagos por fundos do orçamento de Estado.