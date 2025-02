Três homens detidos por tentativa de homicídio e posse de arma proibida na Golegã

Confrontos deram-se durante a última Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, num acampamento na zona da Alverca do Campo, numa das entradas da vila. PJ deteve agora dois homens suspeitos de quatro crimes de tentativa de homicídio.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, com 40 e 43 anos, suspeitos de quatro crimes de tentativa de homicídio na Golegã. Segundo um comunicado divulgado pela PJ, os factos ocorreram a 6 de Novembro do ano passado (2024) durante uma altercação entre membros de duas famílias que se “encontravam a acampar na zona da Golegã, por ocasião da Feira do Cavalo".

Recorde-se que na altura O MIRANTE noticiou o acontecimento, dando conta que os confrontos se deram num acampamento ocasional na zona da Alverca do Campo, perto de uma das entradas da vila. Segundo apurou na altura o nosso jornal, junto de fonte da organização, os confrontos envolveram um tiroteio, tendo resultado em quatro feridos que foram assistidos no local e transportados para uma unidade hospitalar. A mesma fonte explicou que os envolvidos estavam acampados numa zona de campo, fora do recinto da feira, há já alguns dias. “É costume haver acampamentos ocasionais nas alturas da feira e de outros eventos equestres na Golegã para compra e venda de cavalos. Os acampamentos não estão legalizados e normalmente procuram ficar em terrenos da câmara municipal, mas o município tem os espaços ocupados e as pessoas acabaram por acampar numa zona rural, junto à Lagoa da Alverca do Campo”, explicou a nossa fonte.

A PJ explica agora que a disputa começou com uma troca de palavras e agressões, culminando com os dois suspeitos a disparar armas de fogo na direcção das vítimas, “atingindo-as e provocando-lhes ferimentos graves”. Após o incidente, foram iniciadas diligências que permitiram a recolha de provas e a emissão de mandados de busca e detenção fora de flagrante delito, pelas autoridades judiciárias de Santarém. Ainda segundo o comunicado, no decurso das buscas, foi ainda detido um terceiro homem, de 24 anos, que tinha na sua posse uma arma de fogo proibida.

As operações policiais contaram com o apoio da Unidade de Armamento e Segurança e da Directoria do Centro da PJ, bem como com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP). Os três detidos serão presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação.