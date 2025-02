Universidades séniores reúnem hoje em congresso na vila de Óbidos

O congresso decorre durante todo o dia de quinta-feira e teve no início a apresentação de um estudo que demonstra que Portugal é um dos países do mundo onde os seniores passam mais dificuldades económicas e sociais.

A RUTIS está a organizar hoje, dia 20 de Fevereiro, um congresso das universidades seniores que reúne cerca de 200 participantes entre professores e alunos das várias universidades do país.

Luís Jacob, presidente da RUTIS, abriu a sessão para depois dar a palavra ao diretor-geral de O MIRANTE, Joaquim António Emídio, que fez uma palestra sobre a comunicação social e o desenvolvimento regional.

O encontro tem como lema Poder Local e as Universidades Seniores. José Carlos Maia, professor da Universidade de Aveiro, apresentou um estudo que demonstra que Portugal é o quarto país do mundo mais envelhecido e a maioria vive só. Os portugueses são ainda dos povos que vivem a velhice com menos saúde e com mais dificuldades económicas.



O estudo demonstra ainda que a maioria dos acidentes na malha urbana acontecem nas passadeiras, em boa parte devido à sua má sinalização e qualidade, que a maioria das cidades está a privatizar os lugares sentados em favor das esplanadas, e que os municípios espanhóis estão a iniciar uma campanha que deve chegar ao conhecimento de todos, que é promover a vizinhança a património mundial.

Isaura Morais, deputada e ex-presidente da câmara de Rio Maior, deu testemunho sobre a sua experiência enquanto autarca, e Maria João Macau, vereadora da câmara municipal do Seixal, falou de um investimento do município a rondar os três milhões de euros para um edifício onde funciona a universidade sénior que tem cerca de 1.200 alunos e uma centena de professores a trabalharem sem remuneração.