VFX implementa Plano Especial de Emergência para Cheias e Inundações

Vila Franca de Xira vai avançar com a implementação de um Plano Especial de Emergência para o Risco de Cheias e Inundações, um documento estratégico que estabelece directrizes para actuação coordenada dos organismos e serviços de protecção civil em situações de emergência causadas por eventos meteorológicos extremos. O plano, aprovado em reunião de câmara, vai agora seguir para consulta pública durante 30 dias para recolher contributos da comunidade. Os cidadãos interessados podem enviar as suas contribuições presencialmente na Loja do Munícipe, na Praça Bartolomeu Dias, ou por email para smpc@cm-vfxira.pt. Este plano surge no âmbito de uma resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil, que define os critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência.

O documento tem como base o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil e visa fortalecer a capacidade de resposta de Vila Franca de Xira bem como de protecção de pessoas, edifícios e meios face às cheias e inundações. O plano define estruturas de direcção política, coordenação institucional e comando operacional, abrangendo agentes de protecção civil e entidades de apoio. Entre os objectivos principais estão minimizar os impactos das inundações através de uma resposta coordenada, estabelecer directrizes de actuação para os diferentes organismos envolvidos no socorro às populações, garantir a continuidade dos serviços essenciais e infraestrutura em caso de catástrofe, promover estratégias de prevenção e resposta rápida e sensibilizar a população para a adopção de medidas de autoprotecção.

Com uma população de 137.529 habitantes, o concelho de Vila Franca de Xira apresenta uma localização geográfica particularmente vulnerável a inundações, refere o documento, tornando essencial a existência de um plano específico para mitigar riscos e garantir a segurança da comunidade. Ainda segundo o documento, o plano será regularmente testado através de exercícios práticos no terreno.