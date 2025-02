Alenquer celebra protocolo com estudantes de medicina

A Câmara de Alenquer vai celebrar um protocolo de colaboração com a Associação de Estudantes da Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, no âmbito do projecto “Med On Tour”. A iniciativa visa a dinamização de actividades, entre as quais rastreios e acções de sensibilização, que promovem a saúde e o bem-estar das populações para além de permitir dar a conhecer o concelho de Alenquer e as respostas existentes ao nível da saúde, educação e lazer, aos futuros médicos. O projecto implica a atribuição de um apoio financeiro no valor de 500 euros às juntas de freguesias que participem nas iniciativas, assim como despesas de alimentação e alojamento.