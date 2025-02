Centro de Ciência Viva do Alviela vai ter actividades de Carnaval

No dia 3 de Março o Centro de Ciência Viva do Alviela abre as portas para a “Noite no Museu: A volta ao mundo em 180 minutos”, uma actividade para crianças dos seis aos 11 anos.

Com inspiração no clássico de Júlio Verne, o Centro de Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, vai promover a actividade “Noite no Museu: A volta ao mundo em 180 minutos”, que convida crianças para uma viagem repleta de desafios, descobertas e diversão. Com partida na Gare do Carso, tem passagem nas pirâmides do Egipto e no Oriente e envolve crianças dos seis aos 11 anos. Para além dos desafios entre continentes, há um enigma para resolver ao longo desta extraordinária expedição: quem roubou o “ouro-dos-tolos”?

A organização informa que as máscaras são bem-vindas numa noite que promete divertir os mais pequenos com muita ciência. A actividade realiza-se das 19h30 às 22h30 e inclui jantar. As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas através do email do Centro de Ciência Viva do Alviela.