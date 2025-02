Médio Tejo acolheu reunião de projecto dedicado ao desenvolvimento das reuniões rurais

A região do Médio Tejo acolheu, durante os dias 12 e 13 de Fevereiro, a terceira reunião transnacional do projecto HITTS - (Heritage Innovation, Territory, Tourism and Sustainability). A comitiva, com representantes de fundações, associações, municípios, comunidade intermunicipal, entre outros participantes, provenientes de Portugal, Espanha e França, esteve reunida na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar.

Durante a manhã do dia 12 debateram-se vários assuntos, entre os quais os projectos em desenvolvimento por cada instituição, as regras de comunicação do HITTS, os stakeholders, as metodologias criadas, tendo sido abordado o tema da “Partilha e (re)criação de uma história comum do território SUDOE”. No período da tarde, e com a participação de João Tomaz Simões, professor no Instituto Politécnico de Tomar, foi desenvolvido um workshop dedicado à metodologia de identificação de boas práticas de reutilização e valorização patrimonial no território SUDOE. O dia culminou com uma visita ao Convento de Cristo, em Tomar.

Os trabalhos continuaram no dia 13, com várias tarefas associadas à execução do projecto, sendo que a sessão contou com a presença dos parceiros locais do projecto no Médio Tejo: ADIRN, Pinhal Maior e TAGUS, que deixaram os seus contributos. Durante a tarde, a comitiva internacional esteve no concelho de Sardoal, numa visita à Cooperativa Artelinho e à Quinta do Côro, onde foram muito bem-recebidos. Conheceram a realidade local e tiveram oportunidade de trocar impressões com os representantes destas casas, conhecendo a sua história e provando os seus produtos.

Recorde-se que o HITTS foi criado para enfrentar desafios comuns das regiões rurais do SUDOE, nomeadamente: o despovoamento e envelhecimento populacional nas zonas rurais, a saída de recursos humanos qualificados, a falta de valorização e reutilização do património cultural e natural. Reúne vários parceiros, entre os quais se encontra a CIM Médio Tejo, que está a trabalhar a preservação do património cultural e natural no contexto da promoção do Enoturismo. São oito os beneficiários do projecto: Fundação Huerta de San Antonio-Úbeda (ES); Fundação Valle Salado de Añana (ES); Associação de Desenvolvimento de Campo de Montiel e Campo de Calatrava Tierras de Libertad (ES); Escola Superior de Turismo de Múrcia S.L. (ES); Município de Montalegre (PT); Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (PT); Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Grands Causses (FR); e L’Aven Armand – Montpellier le Vieux SA (FR). O HITTS é financiado no âmbito do Programa Interreg Sudoe, que apoia o desenvolvimento regional no sudoeste da Europa, financiando projectos transnacionais através do FEDER.