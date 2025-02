Município de Coruche e Segurança Social têm acordo para programa Creche Feliz

A aprovação do acordo entre a Segurança Social e o Município de Coruche, que visa a implementação do Programa Creche Feliz nas creches municipais, já foi acordada depois de um ano marcado por avanços e recuos no processo.

O programa, que será aplicado com efeitos retroactivos a partir do mês de Dezembro de 2024, chega com o objectivo de aliviar as famílias coruchenses do peso das mensalidades, que, até ao momento, foram suportadas integralmente pelos pais.

O Programa Creche Feliz está disponível para as creches municipais desde 1 de Janeiro de 2024, foi inicialmente rejeitado devido ao não cumprimento dos requisitos exigidos pela Segurança Social. A principal razão para essa recusa foi a falta de alteração no Regulamento Municipal das Creches Municipais, alteração essa que só foi apresentada à Assembleia Municipal em Dezembro do mesmo ano.