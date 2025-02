Petição para reconhecer filho de Salgueiro Maia

O reconhecimento da paternidade pedida pelo luso-americano que os testes de ADN confirmam ser filho do herói da revolução do 25 de Abril, Salgueiro Maia, muito dificilmente vai ser obtido pela via judicial. A solução mais viável para o caso, que O MIRANTE revelou em 2013, é a alteração da lei que impediu o tribunal de o reconhecer como filho do militar que saiu da Escola Prática de Santarém para derrubar o regime ditatorial. Para isso é preciso apresentar um projecto de lei na Assembleia da República e que este seja aprovado pelos deputados, e uma das hipóteses de isso acontecer passa por uma petição, que terá de recolher mais de quatro mil assinaturas para que possa ser discutida no parlamento.

O advogado que está com o caso actualmente, Rui Alves Pereira, revela a O MIRANTE que foi contactado por várias pessoas indignadas com o facto de o Tribunal de Santarém não poder reconhecer Andrew como filho de Fernando José Salgueiro Maia, por causa dos prazos previstos na lei. O especialista em direito da família, acrescenta que também foi contactado por pessoas sobre a intenção de se avançar com uma petição pública para exigir a alteração da lei para se acabarem com os prazos, salientando que Portugal é dos poucos países que ainda mantém esta situação.

Rui Alves Pereira diz ainda não ver qualquer inconveniente que se avance com uma petição pública, mas ressalva que não pretende encabeçar um movimento desse género porque é advogado e não quer misturar as situações. O advogado refere ao nosso jornal que está a estudar uma forma de tentar reabrir o caso na justiça, embora admita que será difícil que tal seja aceite pelo Tribunal de Santarém. Pode haver ainda a hipótese de apresentar a situação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas o advogado de Andrew Salgueiro Maia diz ao nosso jornal que está a estudar as várias questões.

O pedido de investigação da paternidade entrou no Tribunal de Santarém em 2013 através de um advogado português, Pinheiro Coelho, entretanto falecido, tendo sido decidido fazer a exumação do corpo de Salgueiro Maia para a realização de testes de ADN, que revelaram que há 99,9% de probabilidades de Andrew ser filho do capitão de Abril. Só que quando foi para decretar a sentença, chegou à conclusão que o processo nem devia ter-se iniciado porque a acção não cumpria os prazos. A lei só permite investigar a paternidade até 10 anos depois de se atingir a maioridade e a acção deu entrada cerca de quatro meses depois desse limite.